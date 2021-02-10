Смалійчук назвав амбітну ціль президента Руху

Президенту Руху Григорію Козловському важливо обіграти Карпати в УПЛ, щоб вважати свій футбольний шлях повноцінним.

Про це розповів співвласник Карпат Олег Смалійчук.

"Козловський ставитиме Карпатам палки в колеса на шляху до УПЛ? Щиро вважаю Козловського патріотом львівського футболу. Я впевнений, що для керівництва Руху мати такого суперника у Львові, як Карпати, теж цікаво.

І більш того - вважаю, Козловський буде вважати свій футбольний шлях неповноцінним, поки не обіграє Карпати в УПЛ. Тому не бачу тут ніяких проблем, навпаки.

Був в академії Руху. Це дійсно потужний, масштабний проект. Нас це ще більше заводить", - сказав Смалійчук.