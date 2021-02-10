Джерело - sport.ua.
Шахтар боровся з Манчестер Сіті за 17-річного талановитого форварда Кайкі, який виступає за Флуміненсе, проте шейхи виграли цю боротьбу.
Про це повідомляє Globoesporte.
Флуміненсе домовився з Манчестер Сіті про продаж двох своїх головних талантів, хавбека Метіньйо і форварда Кайкі, саме представникам англійського клубу.
Разом з бонусами сума угоди перевищить 30 млн євро, однак обидва гравці зможуть спробувати себе в Європі не раніше 2022 року.
Нагадаємо, Динамо зацікавився вінгером Флуміненсе.