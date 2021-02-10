Бразильський футболіст перейде у Манчестер Сіті

Шахтар боровся з Манчестер Сіті за 17-річного талановитого форварда Кайкі, який виступає за Флуміненсе, проте шейхи виграли цю боротьбу.

Про це повідомляє Globoesporte.

Флуміненсе домовився з Манчестер Сіті про продаж двох своїх головних талантів, хавбека Метіньйо і форварда Кайкі, саме представникам англійського клубу.

Разом з бонусами сума угоди перевищить 30 млн євро, однак обидва гравці зможуть спробувати себе в Європі не раніше 2022 року.

Нагадаємо, Динамо зацікавився вінгером Флуміненсе.