Тренер збірної Азербайджану хоче натуралізувати двох гравців Миная

Головний тренер збірної Азербайджану Джанні де Б'язі хоче натуралізувати українців Анатолія Нурієва і Рустама Ахмедзаде.

Про це розповів сам наставник.

"Я зустрівся з трьома потенційними гравцями для збірної Азербайджану. З двома з них ми почнемо процес натуралізації. Це футболісти українського клубу Анатолій Нурієв і Рустам Ахмедзаде. Обидва цікаві гравці.

Якщо не буде бюрократичних проблем, Нурієв і Ахмедзаде можуть бути викликані на збір команди напередодні стартового матчу відбору на ЧС-2022 з Португалією.

Зустрівся з Андрієм Поповичем, поговорив і залишився задоволений. Мені про нього розповів Дмитро Крамаренко. На жаль, в матчі, який я дивився, Попович на поле не вийшов", - сказав де Б'язі.