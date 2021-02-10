Місце проведення першого поєдинку 1/8 фіналу між мадридським Атлетіко та лондонським Челсі було змінене.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Гра відбудеться не на Ванда Метрополітано, а на національному стадіоні у Бухаресті (Румунія). Поєдинок відбудеться 23 лютого, матч-відповідь має відбутися у Лондоні 17 березня.

Нагадаємо, матч РБ Лейпциг - Ліверпуль перенесли до Угорщини. Заборона на поїздки між країнами набула чинності наприкінці минулого місяця.

Також зазначимо, що матч-відповідь із дуже великою ймовірністю може пройти не у Лондоні.