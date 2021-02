Манчестер Юнайтед повторив клубний рекорд

Для Манчестера Юнайтед перемога над Вест Гемом в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії (1:0) стала дев'ятою домашньою поспіль у рамках Кубка країни.

Про це повідомляє Opta.

Манкуніанці не програють на своєму стадіоні з 2017 року.

Це повторення клубного рекорду в Кубку Англії, встановленого в період з 1908 по 1912 рік.

