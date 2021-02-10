Стала відома серйозність травми Ярмоленка

Джерело - Sport.ua.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі з Манчестер Юнайтед розтягнув зв'язки коліна.
Про це заявив головний тренер команди Девід Моєс.
"Огбонна отримав травму щиколотки, а Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна. Так що, подивимося, як вони будуть виглядати завтра. Сподіваюся, все не так уже й погано", - сказав Моєс.
У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед переграв Вест Гем у додатковий час (1:0).
Український хавбек молотобійців Андрій Ярмоленко отримав травму і був замінений на початку другого тайму. Українець від вебпорталу WhoScored отримав оцінку 6.2.