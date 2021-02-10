Стала відома серйозність травми Ярмоленка

Українець був замінений на 54-й хвилині

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі з Манчестер Юнайтед розтягнув зв'язки коліна.

Про це заявив головний тренер команди Девід Моєс.

"Огбонна отримав травму щиколотки, а Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна. Так що, подивимося, як вони будуть виглядати завтра. Сподіваюся, все не так уже й погано", - сказав Моєс.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед переграв Вест Гем у додатковий час (1:0).

Український хавбек молотобійців Андрій Ярмоленко отримав травму і був замінений на початку другого тайму. Українець від вебпорталу WhoScored отримав оцінку 6.2.