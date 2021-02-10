Гравець Верони впав з даху поїзда, де його вдарило струмом

Греселе впав з висоти в 4 метри та отримав травми

Молодий захисник італійської Верони Андреа Греселе знаходиться на межі життя і смерті.

Про це повідомляє sport.blic.rs.

В результаті незрозумілих обставин гравець впав з даху поїзда. Юний футболіст отримав важкі травми, кілька гематом, перелом хребта.

6 лютого 18-річний футболіст чомусь забрався на поїзд на станції Порта Весково. Андреа зачепив високовольтні дроти, його вдарило струмом, і футболіст впав з висоти в 4 метри.

Коли спортсмен був доставлений в госпіталь, медики поставили діагноз: перелом хребців та набряк головного мозку. Гравцеві була проведена операція, і тепер він знаходиться у реанімації. Лікарі не дають офіційних прогнозів про його стан, і поки що всі друзі та рідні лише сподіваються, що він залишиться в живих.

Андреа Греселе - один з молодих талантів Верони. Клуб побажав йому якнайшвидшого одужання, як і головний суперник - К'єво.

Раніше, Удінезе перемогло Верону в 21 турі Серії А.