 У Ла-Лізі назвали найкращого гравця січня | Футбол | Champion.com.ua
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У Ла-Лізі назвали найкращого гравця січня

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Став відомий найкращий гравець січня у чемпіонаті Іспанії
У Ла-Лізі назвали найкращого гравця січня
#Севілья, #Ла-Ліга

Джерело - isport.uа.

Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі став найкращим гравцем Ла-Ліги за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За останній місяць марокканець взяв участь в шести матчах чемпіонату, в яких відзначився сімома забитими голами. На рахунку гравця два хет-трика - в матчі з Реалом Сосьєдадом і Кадісом.

Ен-Несірі в голосуванні за переможця номінації випередив Луїса Суареса, Тоні Крооса, Френкі де Йонга, Пау Торреса, Серхіо Каналеса і Роджера Марті.

Раніше, Севілья вийшла до півфіналу Кубку Іспанії.

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