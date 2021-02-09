У Ла-Лізі назвали найкращого гравця січня

Став відомий найкращий гравець січня у чемпіонаті Іспанії

Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі став найкращим гравцем Ла-Ліги за підсумками січня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За останній місяць марокканець взяв участь в шести матчах чемпіонату, в яких відзначився сімома забитими голами. На рахунку гравця два хет-трика - в матчі з Реалом Сосьєдадом і Кадісом.

Ен-Несірі в голосуванні за переможця номінації випередив Луїса Суареса, Тоні Крооса, Френкі де Йонга, Пау Торреса, Серхіо Каналеса і Роджера Марті.

Раніше, Севілья вийшла до півфіналу Кубку Іспанії.