Український Путін знаходиться на перегляді в білоруській команді

25-річний український півзахисник Віктор Путін перебуває на перегляді в гродненському Німані.

Про це повідомляє портал Рейтинг букмекерів.

"Поки тренерський штаб вирішує, хто залишиться з тих, хто був на перегляді. Вони в Мінську на зборі, ми майже кожен день зідзвонюємося з тренером, обговорюємо кандидатури гравців. Конкретика з приводу Путіна буде пізніше", - зауважив голова Німану Іван Ворсович.