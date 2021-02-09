Два бразильці проходять перегляд у Вересі

Перейра і Густаво можуть перебратися до клубу Першої ліги

Джерело - ФК Верес.

У табір рівненського Вереса на тренувальному зборі в турецькій Анталії приєдналися Яго Перейра і Густаво.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда з Рівного займає друге місце в турнірі Першої ліги, набравши 30 очок після 14 матчів.

Яго Феліпе Перейра народився 21 жовтня 2000 року. Півзахисник. Попередні клуби: Інтер де Бебедоро, Ферровіарія, Ріо Прето, Куяба. У сезоні 2020 Яго Перейра зіграв за Куябу 9 матчів і допоміг команді посісти 4 місце у Серії Б, здобувши путівку до елітного дивізіону чемпіонату Бразилії.

Густаво Енріке Кабрал де Соуза народився 20 грудня 1999 року. Півзахисник. Попередні клуби: Сан Бернардо, Злате Моравце (Словаччина). Останнім клубом футболіста був клуб Сан Бернардо (чемпіонат штату Сан-Паулу).

Раніше, Минай розгромив Верес у товариському матчі.