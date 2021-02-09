Клуб Першої ліги підписав фіналіста Ліги Європи

Ксьонз буде грати за клуб ВПК-Агро

Новачком ВПК-Агро став 34-річний захисник і півзахисник Павло Ксьонз, який буде найтитулованішим гравцем клубу за всю його 10-річну історію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Павло (02.01.1987) - фіналіст Ліги Європи 2014/15, дворазовий бронзовий призер чемпіонату України в складах харківського Металіста і дніпропетровського Дніпра в сезонах 2013/14 і 2014/15 відповідно. Гравець має досвід виступів за національну збірну України. У головній команді країни Павло зіграв один товариський матч, 9 червня 2015 проти збірної Грузії.

Останнім клубом Ксьонза був Олімпік.