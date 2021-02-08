Атлетіко зіграє з Челсі у Польщі - ЗМІ

Матч Ліги чемпіонів відбудеться у Польщі

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко і Челсі може відбутися на нейтральній території.

Про це повідомив журналіст Танкреді Палмер.

Спочатку гра повинна була відбутися в Мадриді, проте футбольна влада вирішила провести матч у Варшаві (Польща).

Перенесення місця проведення першої зустрічі пов'язаний з обмеженнями поїздок між Великобританією та Іспанією через коронавірус.

Матч між Атлетіко і Челсі повинен відбутися 23 лютого. Зустріч у відповідь відбудеться 17 березня в Лондоні.

Нагадаєм, Челсі мінімально переграв Шеффілд у 23 турі АПЛ.