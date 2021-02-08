Ліверпуль хоче позбутися шістьох гравців

Джерело - ua-football.com.
Ліверпуль планує розлучитися з шістьма футболістами в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє The Athletic.
Мерсисайдці хочуть розвантажити платіжну відомість. Ліверпуль в нинішньому сезоні оформляв майже всі свої трансфери в розстрочку, і влітку їм доведеться виконати кілька траншів за деякими з них.
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Ліверпуль точно не розраховує на резервного воротаря Адріана, а також півзахисника Марко Груїча, що виступає в цьому сезоні на правах оренди за Порту. Велика ймовірність, що червоним доведеться розлучитися з Алексом Окслейд-Чемберленом, який хоче реанімувати свою кар'єру. Імена інших кандидатів на продаж не уточнюються.