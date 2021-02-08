Тайсон: Все має початок, середину та кінець

Джерело - sport.ua.
Бразильський вінгер Шахтаря Тайсон залишив черговий двозначний вислів у соціальній мережі.
Про це розповів сам футболіст.
"Все має початок, середину та кінець. Це щось неминуче, але завжди майте на увазі, що все триває стільки, скільки необхідно, щоб бути незабутнім, і це період, який ми повинні максимально використовувати. Нехай це буде благословенний і хороший фінал! Моя вдячність", - розповів Тайсон.
Нагадаємо, Інтернасьонал провів зустріч з Шахтарем щодо Тайсона.
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