 Тайсон: Все має початок, середину та кінець | Футбол | Champion.com.ua
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Тайсон: Все має початок, середину та кінець

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Тайсон прокоментував своє майбутнє
Тайсон: Все має початок, середину та кінець
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Бразильський вінгер Шахтаря Тайсон залишив черговий двозначний вислів у соціальній мережі.

Про це розповів сам футболіст.

"Все має початок, середину та кінець. Це щось неминуче, але завжди майте на увазі, що все триває стільки, скільки необхідно, щоб бути незабутнім, і це період, який ми повинні максимально використовувати. Нехай це буде благословенний і хороший фінал! Моя вдячність", - розповів Тайсон.

Нагадаємо, Інтернасьонал провів зустріч з Шахтарем щодо Тайсона.

 
 
 
 
 
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Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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