Метал підписав нападника та захисника

Метал підсилився гравцями Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Метал оголосив про трансфер двох футболістів з Першої ліги – нападника Ігоря Сікорського і захисника Володимира Шопіна.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

32-річний Сікорський першу частину сезону провів у луцькій Волині. До цього він виступав також за Чорноморець, Агробізнес, Сталь (Алчевськ), Миколаїв, Верес, Гірник-Спорт, Кобру, Зорю і латвійський Даугавпілс.

29-річний Шопін в поточному сезоні грав за Гірник-Спорт. До цього захисник захищав кольори Черкащини, Кобри, Геліоса, Миколаєва і Таврії.