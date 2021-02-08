 Метал підписав нападника та захисника | Футбол | Champion.com.ua
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Метал підписав нападника та захисника

Сьогодні 17:15 297 0
Метал підсилився гравцями Першої ліги
Метал підписав нападника та захисника
#Метал, #Сікорський

Джерело - Чемпіон.

Метал оголосив про трансфер двох футболістів з Першої ліги – нападника Ігоря Сікорського і захисника Володимира Шопіна.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

32-річний Сікорський першу частину сезону провів у луцькій Волині. До цього він виступав також за Чорноморець, Агробізнес, Сталь (Алчевськ), Миколаїв, Верес, Гірник-Спорт, Кобру, Зорю і латвійський Даугавпілс.

29-річний Шопін в поточному сезоні грав за Гірник-Спорт. До цього захисник захищав кольори Черкащини, Кобри, Геліоса, Миколаєва і Таврії.

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