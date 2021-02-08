Динамо не може продати Шабанова та Гармаша

Гравці залишаться у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо немає покупців на центрального захисника Артема Шабанова та півзахисника Дениса Гармаша.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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"Шабанов та Гармаш. Хотілося б відправити, та ніхто так і не наважився забрати. Чуткам не вірте. Причина очевидна — у людей нормальні зарплати, і їм немає сенсу добровільно йти на її зниження в іншому клубі. Краще побути тут, в теплі", — йдеться в повідомленні.

Контракт Шабанова з Динамо дійсний до кінця грудня 2021 року. Угода Гармаша розрахована до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, Циганков став найкращим бомбардиром Динамона зборах в Туреччині.