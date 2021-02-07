 Монако здолав Нім, Ніцца розгромила Анже. Результати 24 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Жіноча збірна України вперше з 2011 року не вийшла на Євробаскет
Вчора 22:24 1673
Тампа-Бей Бакканірз - Канзас Чіфс: онлайн-трансляція Super Bowl. LIVE
Сьогодні 18:14 942
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 17:43 3130
Костюк - Кудермєтова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE
Сьогодні 13:53 564
Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка
Сьогодні 12:24 1590
Селезньов може перейти до Руху
Сьогодні 11:25 1601
Динамо підпише півзахисника з Норвегії
Сьогодні 07:39 1807
Збірна України обіграла Фінляндію у відборі на жіночий Євробаскет-2021
Вчора 18:42 1927
Дніпро не вийшов на матч УХЛ проти Донбасу
Вчора 14:39 1203
Дніпро-1 підписав хорватського нападника
Вчора 14:29 1406
Блоги
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні Valeriy Ruchka
Вчора 09:01 364
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
Вчора 08:13 3724
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
05.02.2021 12:56 7456
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
05.02.2021 10:57 4239
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
05.02.2021 10:37 496
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:41 Футбол Валенсія розписала мирову з Атлетіком у 22 турі Ла-Ліги 50
19:25 Баскетбол Будівельник у напруженому матчі здолав Прометей у Суперлізі 127
19:11 Футбол Монако здолав Нім, Ніцца розгромила Анже. Результати 24 туру Ліги 1 167
19:10 Блог Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії 283
18:51 Футбол Айнтрахт здолав Гоффенгайм у 20 турі Бундесліги 242
18:41 Футбол Ібрагімович забив 500-й та 501-й гол у клубній кар'єрі 424
18:25 Футбол Вулвергемптон та Лестер не визначили сильнішого у 23 турі АПЛ 328
18:14 Пряма трансляція Тампа-Бей Бакканірз - Канзас Чіфс: онлайн-трансляція Super Bowl. LIVE 942
18:09 Біатлон Семенов пропустить нинішній сезон 874
17:54 Футбол Мілан розгромив Кротоне, Удінезе перемогло Верону в 21 турі Серії А 583
17:48 Блог Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі 361
17:43 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 3130
17:35 Футбол Зінченко в основі Манчестер Сіті на матч з Ліверпулем 728
17:26 Хокей Кременчук - Крижані Вовки 4:2. Огляд матчу 520
17:13 Блог Нокаут року! Боєць знищив суперника коліном в щелепу 295
17:12 Футбол Олександрія хоче отримати за Ковальця 800 тисяч євро 521
16:55 Футбол Реал Сосьєдад розгромив Кадіс у 22 турі Ла-Ліги 499
16:41 Футбол Минай - Верес 4:0. Огляд матчу 762
16:27 Футбол Матч Ліги чемпіонів Лейпциг - Ліверпуль відбудеться в Будапешті 670
16:12 Футбол Шабанов близький до переходу в Легію 863
15:54 Футбол Тоттенгем переграв Вест Бромвіч у 23 турі АПЛ 675
15:52 Футбол Брест на характері переміг Бордо у 24 турі Ліги 1 535
15:51 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 479
15:43 Баскетбол Київ-Баскет на виїзді переміг Одесу у Суперлізі 631
15:33 Футбол Беневенто та Сампдорія не виявили сильнішого у 21 турі Серії А 565

Монако здолав Нім, Ніцца розгромила Анже. Результати 24 туру Ліги 1

Сьогодні 19:11 167 0
Монпельє здолало Діжон
Монако здолав Нім, Ніцца розгромила Анже. Результати 24 туру Ліги 1
#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 лютого, відбулися матчі 24 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
24 тур, 7 лютого

Монпельє - Діжон 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Кулібалі, 1:1 - 48 Лаборде, 2:1 - 56 Лаборде, 3:1 - 61 Саваньє, 3:2 - 88 Конате(П), 4:2 - 90+1 Шкулетич

Нім - Монако 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Головін, 0:2 - 12 Головін, 1:2 - 23 До, 2:2 - 32 Ферхат, 2:3 - 62 Головін, 2:4 - 77 Фолланд, 3:4 - 81 Еліассон

Ніцца - Анже 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 автогол Думбія, 2:0 - 17 Маоліда, 3:0 - 83 Гуїрі

Сент-Етьєн - Мец 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 14 автогол Боє

Раніше Брест на характері переміг Бордо.

Коментарі ()