Монако здолав Нім, Ніцца розгромила Анже. Результати 24 туру Ліги 1

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Сьогодні, 7 лютого, відбулися матчі 24 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
24 тур, 7 лютого
Монпельє - Діжон 4:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 5 Кулібалі, 1:1 - 48 Лаборде, 2:1 - 56 Лаборде, 3:1 - 61 Саваньє, 3:2 - 88 Конате(П), 4:2 - 90+1 Шкулетич
Нім - Монако 3:4 (2:2)
Голи: 0:1 - 3 Головін, 0:2 - 12 Головін, 1:2 - 23 До, 2:2 - 32 Ферхат, 2:3 - 62 Головін, 2:4 - 77 Фолланд, 3:4 - 81 Еліассон
Ніцца - Анже 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 автогол Думбія, 2:0 - 17 Маоліда, 3:0 - 83 Гуїрі
Сент-Етьєн - Мец 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 14 автогол Боє