Джерело - sport.ua.
Хавбек норвезького Стабека і молодіжної збірної Норвегії Еміль Богінен найближчими днями може стати гравцем київського Динамо.
Про це повідомляє Euro-football.
У послугах 21-річного півзахисника був серйозно зацікавлений московський ЦСКА. Однак кияни запропонували гравцеві більш вигідні умови ніж армійці. Трансфер може бути оформлений керівництвом Динамо незабаром.
Норвежець грає в амплуа центрального хавбека, але також здатний закрити позицію опорного або правого півзахисника.
У сезоні 2020 року Богінен за рідний клуб Стабек зіграв 24 матчі та забив 5 м'ячів. Усього за кар'єру з 2017 року відіграв 73 матчі та провів 9 голів. За збірну Норвегії U-21 в активі хавбека 10 матчів і 1 забитий м'яч.
Портал Transfermarkt оцінює можливий трансфер Богінена в 1,3 млн євро. Його контракт зі Стабеком діє до літа 2022 року.
Раніше, гол Лєднєва приніс Динамо перемогу над Шкендією.