Богінен виступає за Стабек і збірну Норвегії U-21

Хавбек норвезького Стабека і молодіжної збірної Норвегії Еміль Богінен найближчими днями може стати гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє Euro-football.

У послугах 21-річного півзахисника був серйозно зацікавлений московський ЦСКА. Однак кияни запропонували гравцеві більш вигідні умови ніж армійці. Трансфер може бути оформлений керівництвом Динамо незабаром.

Норвежець грає в амплуа центрального хавбека, але також здатний закрити позицію опорного або правого півзахисника.

У сезоні 2020 року Богінен за рідний клуб Стабек зіграв 24 матчі та забив 5 м'ячів. Усього за кар'єру з 2017 року відіграв 73 матчі та провів 9 голів. За збірну Норвегії U-21 в активі хавбека 10 матчів і 1 забитий м'яч.

Портал Transfermarkt оцінює можливий трансфер Богінена в 1,3 млн євро. Його контракт зі Стабеком діє до літа 2022 року.

Раніше, гол Лєднєва приніс Динамо перемогу над Шкендією.