Вацко вказав на плани Вест Гема щодо Ярмоленка

Український коментатор Віктор Вацко оцінив європейську кар'єру півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка.

Про це розповів сам коментатор

"Я пам'ятаю, як Андрій переходив до Англії. Він з Динамо йшов в Європу. Спочатку це була дортмундська Борусія. Чому він переходив в Борусію? Там був тренер Петер Бос, який грав у той самий футбол, який був в Динамо під керівництвом Реброва.

Відповідно, клуб підбирав Ярмоленка на позицію правого вінгера. У Борусії Петера Боса Ярмоленко мав прекрасний вигляд. Коли пишуть, що він провалився в Німеччині – це абсолютна неправда.

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Наскільки я знаю, Вест Гем не планує позбавлятися від Ярмоленка. У нього півтора роки контракту. Всі говорять: біда, катастрофа, не грає. Але у Вест Гемі ним задоволені. Для Моєса Ярмоленко – дуже сильна опція з точки зору футболіста, який може вийти з лави запасних. У Кубку він грав на позиції нападника. Забив гол і всім вже Ярмоленко подобається.

Андрій у збірній і в Вест Гемі – це два різних футболіста за своїми функціями, статусом і впливом у роздягальні. Я впевнений, що Ярмоленко – це серце і душа нашої збірної", – сказав Вацко.