Срна пояснив відмову Барселоні

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна пояснив, чому не прийняв пропозицію про перехід у Барселону.

Про це розповів сам ексфутболіст.

"Я вперше публічно говорю про це. Я відмовив Барселоні. Так вирішило моє серце. Шахтар тоді їхав від війни. Ми два роки провели в Києві.

Я відчував, що підведу уболівальників, навіть після слів президента про те, що він буде поважати будь-яке моє рішення", – розповів Срна.