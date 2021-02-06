Альбасете із Зозулею поступився лідеру Сегунди

Матч завершився перемогою Мальорки

Джерело - Чемпіон.

Альбасете вдома поступився Мальорці в рамках 24-го туру іспанської Сегунди.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостів.

Таким чином, Альбасете перервало свою безпрограшну серію, із 24 очками команда Зозулі наразі перебуває на 17 сходинці у турнірній таблиці Сегунди. Мальорка збільшила відрив від другого місця до шести пунктів.

Сегунда

24 тур, 05 лютого

Альбасете – Мальорка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Ндіайє

Вилучення: Горосіто, 37 (Альбасете)

Раніше, Зозуля забив Ов'єдо та вивів Альбасете із зони вильоту.