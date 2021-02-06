ПСЖ закрив тренувальну базу

Джерело - isport.ua.
Навчально-тренувальний центр ПСЖ вимушено закрили через виявлення чергового спалаху коронавірусу серед футболістів.
Про це повідомляється на офіційному сайті парижан.
У командах U-17 і U-19 діагностували відразу дев'ять позитивних результатів тестів на Covid-19.
Очікується, що навчальний центр буде закритий до 11 лютого, після чого весь тренерський штаб і гравців знову протестують.
Що стосується основної команди, то на неї ця ситуація не вплинула і вона продовжує готуватися до матчів.
Раніше, Неймар узгодив контракт з ПСЖ.