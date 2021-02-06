Через спалах коронавірусу ПСЖ закрив тренувальну базу

Навчально-тренувальний центр ПСЖ вимушено закрили через виявлення чергового спалаху коронавірусу серед футболістів.

Про це повідомляється на офіційному сайті парижан.

У командах U-17 і U-19 діагностували відразу дев'ять позитивних результатів тестів на Covid-19.

Очікується, що навчальний центр буде закритий до 11 лютого, після чого весь тренерський штаб і гравців знову протестують.

Що стосується основної команди, то на неї ця ситуація не вплинула і вона продовжує готуватися до матчів.

Раніше, Неймар узгодив контракт з ПСЖ.