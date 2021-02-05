Один з лідерів Наполі заразився коронавірусом

Хворобу виявили у Каліду Кулібалі

Центральний захисник Наполі Каліду Кулібалі заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Football Italia.

Декількома годинами раніше хворобу виявили у ще одного гравця команди, Фаузі Гулама.

Хвороба протікає у Кулібалі безсимптомно. Гравець відправлений на самоізоляцію.

Кулібалі точно пропустить найближчий матч Наполі в Серії А проти Дженоа. Також під питанням його участь в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії проти Аталанти (перший матч завершився внічию 0:0) і поєдинку проти Ювентуса.

У нинішньому сезоні на рахунку Кулібалі 1 гол у 25 матчах за Наполі у всіх турнірах.