Один з лідерів Наполі заразився коронавірусом

Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Наполі Каліду Кулібалі заразився коронавірусом.
Про це повідомляє Football Italia.
Декількома годинами раніше хворобу виявили у ще одного гравця команди, Фаузі Гулама.
Хвороба протікає у Кулібалі безсимптомно. Гравець відправлений на самоізоляцію.
Кулібалі точно пропустить найближчий матч Наполі в Серії А проти Дженоа. Також під питанням його участь в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії проти Аталанти (перший матч завершився внічию 0:0) і поєдинку проти Ювентуса.
У нинішньому сезоні на рахунку Кулібалі 1 гол у 25 матчах за Наполі у всіх турнірах.