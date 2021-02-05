Джерело - ФК Олімпік.
Донецький Олімпік підписав бразильського вінгера Таллеса Бренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розрахований на 3,5 роки.
В Олімпіку 22-річний бразилець виступатиме під 30-м ігровим номером.
На юнацькому рівні Бренер пограв за імениті Інтернасьйонал і Фруміненсе. Минулий сезон він провів в клубі Віла Нова, з яким виграв Серію С - третій дивізіон чемпіонату Бразилії. На рахунку Бренера 3 голи в 24 матчах.
Нагадаємо, Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом.