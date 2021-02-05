Джерело - Footboom.
Президент Олімпіка Владислав Гельзін узгодив перехід форварда Шахаба Захеді в луганську Зорю.
Про це заявив сам менеджер.
"Олімпік домовився з Зорею про перехід Шахаба. Швидше за все, цей трансфер трапиться сьогодні. Ми вирішили всі нюанси з президентом луганського клубу Геллером.
Взяли справу під свій контроль і знайшли точки дотику. Олімпік отримає за Шахаба 365 тисяч доларів", - повідомив Гельзін.
Ще 25 січня повідомлялося про те, що Зоря зареєструвала попередній контракт Захеді в УАФ.