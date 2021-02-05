Президент Олімпіка Владислав Гельзін узгодив перехід форварда Шахаба Захеді в луганську Зорю.

Про це заявив сам менеджер.

"Олімпік домовився з Зорею про перехід Шахаба. Швидше за все, цей трансфер трапиться сьогодні. Ми вирішили всі нюанси з президентом луганського клубу Геллером.

Взяли справу під свій контроль і знайшли точки дотику. Олімпік отримає за Шахаба 365 тисяч доларів", - повідомив Гельзін.