 Гельзін: Домовилися з Зорею про перехід Шахаба | Футбол | Champion.com.ua
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Гельзін: Домовилися з Зорею про перехід Шахаба

Сьогодні 17:39 169 0
Трансфер може відбутися вже сьогодні
Гельзін: Домовилися з Зорею про перехід Шахаба
#Гельзін, #Шахаб

Джерело - Footboom.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін узгодив перехід форварда Шахаба Захеді в луганську Зорю.

Про це заявив сам менеджер.

"Олімпік домовився з Зорею про перехід Шахаба. Швидше за все, цей трансфер трапиться сьогодні. Ми вирішили всі нюанси з президентом луганського клубу Геллером.

Взяли справу під свій контроль і знайшли точки дотику. Олімпік отримає за Шахаба 365 тисяч доларів", - повідомив Гельзін.

Ще 25 січня повідомлялося про те, що Зоря зареєструвала попередній контракт Захеді в УАФ.

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