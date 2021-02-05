Суарес здивований свої прогресом в Атлетіко

Нападник Атлетіко Луїс Суарес відчуває себе комфортно в мадридському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не очікував, що заграю в Атлетіко на такому рівні. Мені тут дуже комфортно перебувати. Сімеоне - один з тих тренерів, які вміють переконувати. Він сказав, що вірить в мене, знає мої якості, хоча деякі мене критикували. Спасибі йому за це.

Мене не особливо хвилювало, як грає Атлетіко. Я грав за збірну Уругваю і Ліверпуль, тому можу пристосовуватися до філософії будь-яких тренерів", - сказав Суарес.