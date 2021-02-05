Суарес здивований свої прогресом в Атлетіко

Джерело - football.ua.
Нападник Атлетіко Луїс Суарес відчуває себе комфортно в мадридському клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Я не очікував, що заграю в Атлетіко на такому рівні. Мені тут дуже комфортно перебувати. Сімеоне - один з тих тренерів, які вміють переконувати. Він сказав, що вірить в мене, знає мої якості, хоча деякі мене критикували. Спасибі йому за це.
Мене не особливо хвилювало, як грає Атлетіко. Я грав за збірну Уругваю і Ліверпуль, тому можу пристосовуватися до філософії будь-яких тренерів", - сказав Суарес.
Суарес перебрався в Атлетіко з Барселони в кінці вересня 2020 року. У поточному сезоні на його рахунку 20 матчів за "матрацників" у всіх турнірах, в яких він забив 14 м'ячів.
Раніше, Атлетіко на виїзді переграв Кадіс.