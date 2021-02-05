Мар'ян Швед прокоментував своє майбутнє

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед, який в нинішньому сезоні на правах оренди виступає за Мехелен, міг опинитися в Бельгії раніше. Гравця хотів викупити Генк.

Про це розповів сам футболіст.