Джерело - sport.ua.
Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед, який в нинішньому сезоні на правах оренди виступає за Мехелен, міг опинитися в Бельгії раніше. Гравця хотів викупити Генк.
Про це розповів сам футболіст.
"Чи була пропозиція у мене від Генка? Так, вона була. Вони навіть давали більш вигідні умови, ніж Селтік. Але після консультацій з агентом я в кінцевому підсумку зупинив свій вибір на Селтіку.
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Озираючись назад, можливо, це був неправильний вибір. Якби я знав те, що знаю зараз, то обрав би бельгійську лігу і підписався б за Генк.
Чи хочу я залишитися в Мехелені? Зараз мені вже важко відповісти на це питання. Я хотів би бути тут, і також хочу допомогти клубу підніматися вгору в таблиці, але поки занадто рано говорити про повноцінний трансфер. Якщо клуби домовляться, то я безумовно хочу поговорити з Мехеленом. Не виключаю такого варіанту.
Селтік? Я не хочу говорити про Селтік. Зараз я в Мехелені, і мені добре тут. Подивимося, що буде далі", - сказав Швед.