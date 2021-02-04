 Саленко: Коноплянка не підходить Шахтарю | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко: Коноплянка не підходить Шахтарю

Сьогодні 15:11 568 0
Олег Саленко прокоментував гру Євгена Коноплянки
Саленко: Коноплянка не підходить Шахтарю
#Коноплянка

Джерело - footboom.com.

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко критично оцінив перспектив Євгена Коноплянки у Шахтарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Вважаю, що Коноплянці треба завершувати з великим футболом. У будь-якому разі, під стиль гри Шахтаря він точно не підходить. Як свого часу Шахтар за нього 1,5 млн євро віддав? Не розумію.

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Ну і що з того, що Коноплянка в контрольному матчі забив? Маріуполю... Це нічого не означає. Повторюся, Шахтарю він не підходить", – підкреслив Саленко.

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