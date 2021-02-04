Сабо: Шахтарю навесні буде не солодко

Екстренер Динамо Йожеф Сабо оцінив боротьбу клубів УПЛ за потрапляння в зону Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи хтось приєднається в боротьбі за потрапляння в Лігу чемпіонів до Динамо і Шахтаря? Це виключено. Підготовка йде серйозна, однак поки ті ж Десна, Зоря і Ворскла не в змозі це зробити. Хоча Динамо і Шахтар на зборах поки не вражають.

Більш того, "гірникам" навесні буде несолодко: Коваленко пішов в Аталанту, Тайсон, на мій погляд, вже давно поглядає в бік Бразилії і його гра далека від тієї, яку він демонстрував пару-трійку років тому, а Марлос аж надто часто на лікарняному...", - відзначив Сабо.