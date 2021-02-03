ПСЖ розгромив Нім, Ліон переграв Діжон. Результати 23 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 23-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
23 тур, 3 лютого
Діжон - Ліон 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 22 Пакета
Ланс - Марсель 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 37 Товен, 0:2 - 45+2 Мілік, 1:2 - 46 Сотока, 2:2 - 61 Медіна
Монако - Ніцца 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Бен Єддер, 1:1 - 47 Ле Мелу, 2:1 - 51 Бен Єддер
ПСЖ - Нім 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Ді Марія, 2:0 - 36 Сарабія, 3:0 - 68 Мбаппе
Сент-Етьєн - Нант 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Коло, 1:1 - 57 Камара
Раніше, Лілль розгромив Бордо.