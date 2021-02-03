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Нападник Атлетіко заразився коронавірусом

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Фелікс вже пішов на самоізоляцію
Нападник Атлетіко заразився коронавірусом
#Атлетіко, #Фелікс

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Фелікс підхопив інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба матрацників.

Зазначається, що португалець вже пішов на самоізоляцію та чітко слідує протоколу.

Нагадаємо, Фелікс раніше був гравцем Бенфіки, у 2019 році він переїхав до Мадрида за 126 мільйонів євро. Поточний контракт Жоау з Атлетіко закінчується у 2026 році.

Раніше, Атлетіко на виїзді переграв Кадіс.

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