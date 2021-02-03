Джерело - Чемпіон.
Нападник мадридського Атлетіко Жоау Фелікс підхопив інфекцію COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба матрацників.
Зазначається, що португалець вже пішов на самоізоляцію та чітко слідує протоколу.
Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 3, 2021
He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines.
Нагадаємо, Фелікс раніше був гравцем Бенфіки, у 2019 році він переїхав до Мадрида за 126 мільйонів євро. Поточний контракт Жоау з Атлетіко закінчується у 2026 році.
Раніше, Атлетіко на виїзді переграв Кадіс.