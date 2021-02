Нападник мадридського Атлетіко Жоау Фелікс підхопив інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба матрацників.

Зазначається, що португалець вже пішов на самоізоляцію та чітко слідує протоколу.

Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.

He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines.