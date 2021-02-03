Террі може очолити клуб з Чемпіоншипу

Ексгравець Челсі спробує виправити ситуацію

Керівництво Борнмута відправило у відставку головного тренера Джейсона Тінделла, якому заміною може стати Джон Террі.

Про це повідомляє Birmingham Mail.

Тінделл протримався на посаді лише 6 місяців, і тепер британські ЗМІ сперечаються про те, хто змінить його на цій посаді. Одним з претендентів є колишній капітан Челсі і збірної Англії Джон Террі, який тепер входить до тренерського штабу Діна Сміта в Астон Віллі.

Борнмут після 27 турів займає 6-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, йдучи в зоні плей-оф.

Раніше, Челсі переграв Бернлі.