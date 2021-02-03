УАФ підтвердила товариський матч України з Чехією

Джерело - УАФ.
8 вересня збірна України зіграє виїзний товариський поєдинок проти команди Чехії.
Про це повідомляє УАФ.
Ця гра відбудеться після двох офіційних зустрічей у рамках відбору ЧС-2022. 1 вересня наша команда в гостях зійдеться з Казахстаном, а 4-го — удома прийме Францію.
Попередній календар матчів національної збірної України 2021 року:
24.03. Франція — Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
28.03. Україна — Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
31.03. Україна — Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
23.05. Україна — Бахрейн. Товариський матч
03.06. Україна — Північна Ірландія. Товариський матч
07.06. Україна — Кіпр. Товариський матч
13.06. Нідерланди — Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
17.06. Україна — Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Україна — Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
01.09. Казахстан — Україна. ЧС-2022 (17.00)
04.09. Україна — Франція. ЧС-2022 (21.45)
08.09. Чехія — Україна. Товариський матч
09.10. Фінляндія — Україна. ЧС-2022 (19.00)
12.10. Україна — Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
11.11. Україна — Болгарія. Товариський матч
16.11. Боснія і Герцеговина — Україна. ЧС-2022 (21.45)