Сульшер: Гравці Манчестер Юнайтед були безжальними

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відреагував на шалену перемогу над Саутгемптоном.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"Гравці були безжальними, вони продовжували атакувати весь матч. Вони хотіли цього все більше і більше. Коли граєш у футбол, треба отримувати з цього максимум користі. Команда грала так, ніби це могла бути їхня остання гра, тому всі дуже задоволені.

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Найбільше я оцінив цей голод і прагнення робити правильні речі, ставати кращими, виробляти правильні інстинкти – це єдиний спосіб стати кращими. Ви можете побачити безліч речей, над якими ми працюємо. Ми хочемо бути трохи непередбачуваними. Гравці робили це чудово, свобода творчості та уява, гра на всю ширину поля – це викликало лише позитивні емоції.

Іноді, коли ви граєте проти десятьох, суперник може сісти в щільну оборону. У цей момент ми здорово переключалися з флангу на фланг, вдало розміщувались на чужій половині, демонструючи хороший рух – ми грали так, як повинні були", – розповів Сульшер.