Президент Десни став на захист телеканалів Медвечука

Президент Десни Володимир Левін відреагував на санкції президента України Володимира Зеленського щодо телеканалів Медведчука.

Про це розповів сам власник чернігівського клубу у Facebook, однак згодом вирішив видалити свій пост.

"Висловлюю підтримку журналістам і всім працівникам телеканалів 112, NewsOne та ZIK. Відсьогодні ці канали закриті указом президента про санкції проти власників телеканалів.

Конституційного права на свободу слова в Україні більше немає. Як і багато інших прав, які були розтоптані раніше", - розповів Левін.