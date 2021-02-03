Президент Десни став на захист телеканалів Медвечука

Джерело - tribuna.com.
Президент Десни Володимир Левін відреагував на санкції президента України Володимира Зеленського щодо телеканалів Медведчука.
Про це розповів сам власник чернігівського клубу у Facebook, однак згодом вирішив видалити свій пост.
"Висловлюю підтримку журналістам і всім працівникам телеканалів 112, NewsOne та ZIK. Відсьогодні ці канали закриті указом президента про санкції проти власників телеканалів.
Конституційного права на свободу слова в Україні більше немає. Як і багато інших прав, які були розтоптані раніше", - розповів Левін.
Відзначимо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – 112 Україна, NewsOne, ZIK.