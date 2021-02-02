Три гравці Зорі зацікавили скаутів із Серії А

З яких саме клубів Серії А були скаути - невідомо

Скаути італійської Серії А відвідали спаринг Зоря - Шкендія на зборах у Туреччині.

Про це повідомляє zaryalg.com.

Їх зацікавили гравці луганської команди Владислав Кабаєв, Єгор Назарина та Владислав Кочергін. Усі троє вийшли на поле в стартовому складі.

Водночас з яких саме клубів Серії А були скаути - невідомо.

Додамо, що Кочергін є найкращим бомбардиром Зорі - в його активі п'ять голів і дві результативні передачі. Раніше інтерес до нього приписували київському Динамо.

Раніше, Зоря підтвердила перехід вінгера Карпат.