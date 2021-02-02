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Головний тренер Марселя Віллаш-Боаш подав у відставку

Сьогодні 17:25 319 0
Наставник не згоден зі стратегією керівництва клубу
Головний тренер Марселя Віллаш-Боаш подав у відставку
#Віллаш-Боаш, #Марсель

Джерело - Get French Football News.

Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш сьогодні вранці, 2 лютого, подав у відставку після того, як клуб підписав півзахисника Олів'є Нтшама. 

Про це заявив сам наставник.

"Це було не моє рішення. Це був саме той гравець, якому я відмовив. Дізнався про підписання, коли прокинувся і зайшов на клубний сайт. Я подав у відставку, сказавши, що не згоден зі стратегією клубу. Рада директорів ще не дала мені відповіді. Мені не потрібні гроші, я просто хочу піти. Цей клуб вже два або три роки діє на ринку за випадковим принципом, і я не можу з цим погодитися.

Це не має нічого спільного з інцидентами, що сталися на вихідних. Це пов'язано зі спортивної стороною. Я просто хочу піти. Дуже поважаю президента Жака-Анрі Ейро, але тут мій професіоналізм постраждав", - зазначив Віллаш-Боаш.

За підсумками 20 турів Ліги 1 Марсель набрав 32 очки і посідає дев'яте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Ювентус здійснив обмін гравцями з Марселем.

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