Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш сьогодні вранці, 2 лютого, подав у відставку після того, як клуб підписав півзахисника Олів'є Нтшама.

Про це заявив сам наставник.

"Це було не моє рішення. Це був саме той гравець, якому я відмовив. Дізнався про підписання, коли прокинувся і зайшов на клубний сайт. Я подав у відставку, сказавши, що не згоден зі стратегією клубу. Рада директорів ще не дала мені відповіді. Мені не потрібні гроші, я просто хочу піти. Цей клуб вже два або три роки діє на ринку за випадковим принципом, і я не можу з цим погодитися.

Це не має нічого спільного з інцидентами, що сталися на вихідних. Це пов'язано зі спортивної стороною. Я просто хочу піти. Дуже поважаю президента Жака-Анрі Ейро, але тут мій професіоналізм постраждав", - зазначив Віллаш-Боаш.