Джерело - Get French Football News.
Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш сьогодні вранці, 2 лютого, подав у відставку після того, як клуб підписав півзахисника Олів'є Нтшама.
Про це заявив сам наставник.
"Це було не моє рішення. Це був саме той гравець, якому я відмовив. Дізнався про підписання, коли прокинувся і зайшов на клубний сайт. Я подав у відставку, сказавши, що не згоден зі стратегією клубу. Рада директорів ще не дала мені відповіді. Мені не потрібні гроші, я просто хочу піти. Цей клуб вже два або три роки діє на ринку за випадковим принципом, і я не можу з цим погодитися.
Це не має нічого спільного з інцидентами, що сталися на вихідних. Це пов'язано зі спортивної стороною. Я просто хочу піти. Дуже поважаю президента Жака-Анрі Ейро, але тут мій професіоналізм постраждав", - зазначив Віллаш-Боаш.
За підсумками 20 турів Ліги 1 Марсель набрав 32 очки і посідає дев'яте місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, Ювентус здійснив обмін гравцями з Марселем.