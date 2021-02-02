Матіп вибув до кінця сезону

Жоель Матіп більше не зіграє у поточному сезоні

Захисник Ліверпуля Жоель Матіп більше не зіграє в поточному сезоні через пошкодження зв'язок гомілкостопу.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"На жаль, Жоель вибув до кінця сезону. Але він буде готовий до наступної передсезонки, і все владнається", - сказав Клопп.

Крім Матіпа у Ліверпуля через травми не можуть грати центральні захисники Вірджіл ван Дейк і Джо Гомес, а також хавбек Фабіньо, який виступав в центрі оборони останнім часом.

Нагадаємо, Ліверпуль орендував захисника Шальке.