Матіп вибув до кінця сезону

Джерело - tribuna.com.
Захисник Ліверпуля Жоель Матіп більше не зіграє в поточному сезоні через пошкодження зв'язок гомілкостопу.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.
"На жаль, Жоель вибув до кінця сезону. Але він буде готовий до наступної передсезонки, і все владнається", - сказав Клопп.
Крім Матіпа у Ліверпуля через травми не можуть грати центральні захисники Вірджіл ван Дейк і Джо Гомес, а також хавбек Фабіньо, який виступав в центрі оборони останнім часом.
Нагадаємо, Ліверпуль орендував захисника Шальке.