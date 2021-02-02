Ліверпуль відправив Мінаміно в оренду

Джерело - football24.ua.
Японський нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно здобуватиме ігрову практику у складі середняка АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
26-річний футболіст на правах оренди виступатиме за Саутгемптон до кінця поточного сезону. До слова, оренда не передбачає опцію викупу.
Мінаміно перейшов у Ліверпуль у січні 2020 року з австрійського Ред Булл за 8,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "червоних" 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює Такумі у 10 млн євро.
Нагадаємо, Ліверпуль орендував захисника Шальке.