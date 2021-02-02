Ліверпуль відправив Мінаміно в оренду

Такумі Мінаміно змінив клуб

Японський нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно здобуватиме ігрову практику у складі середняка АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

26-річний футболіст на правах оренди виступатиме за Саутгемптон до кінця поточного сезону. До слова, оренда не передбачає опцію викупу.

Мінаміно перейшов у Ліверпуль у січні 2020 року з австрійського Ред Булл за 8,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "червоних" 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює Такумі у 10 млн євро.

Нагадаємо, Ліверпуль орендував захисника Шальке.