Ліверпуль підписав центрального захисника з Престона

Клуб АПЛ підсилив проблемну позицію

Ліверпуль підписав довгостроковий контракт з Беном Девісом з Престона.

Про це повідомляє пресслужба клубу АПЛ.

Червоні заплатили за гравця 570 тисяч євро, також можливі бонуси в розмірі до 1,25 млн євро. Клуб з Чемпіоншипа отримає 20% від наступного продажу 25-річного гравця.

Цікаво, що Селтік підписав попередню угоду з Девісом, але Ліверпулю вдалося переконати гравця.

Також частиною угоди став 19-річний захисник Ліверпуля Сепп ван ден Берг.

У поточному сезоні Девіс зіграв 19 матчів без попереджень, віддав один асист.

Нагадаємо, Вест Гем з Ярмоленком програв Ліверпулю у 21 турі АПЛ.