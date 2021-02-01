Динамо зацікавилося габонським нападником

Бупендза виступає за Хатайспор

Київське Динамо проявляє зацікавленість в послугах 24-річного габонського форварда Хатайспора Аарона Бупендзи.

Про це повідомляє NTV Spor.

Динамо вже контактувало з керівництвом Хатайспора, яке сповістило український клуб про бажання виручити за форварда 10 мільйонів євро і одного з футболістів біло-синіх, чиє ім'я не розкривається.

Крім Динамо інтерес до габонського форварда проявляють Галатасарай та Істанбул Башакшехір.

Аарон Бупендза виступає за Хатайспор з літа минулого року. В турецький клуб він прийшов вільним агентом з Бордо, і в 19 матчах Суперліги вже забив 15 м'ячів.

Контракт Бупендзи з Хатайспором розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt нині оцінює форварда в 450 тисяч євро.

Нагадаємо, Динамо поступилося Лудогорцю у контрольному матчі.