Динамо зацікавилося габонським нападником

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо проявляє зацікавленість в послугах 24-річного габонського форварда Хатайспора Аарона Бупендзи.
Про це повідомляє NTV Spor.
Динамо вже контактувало з керівництвом Хатайспора, яке сповістило український клуб про бажання виручити за форварда 10 мільйонів євро і одного з футболістів біло-синіх, чиє ім'я не розкривається.
Крім Динамо інтерес до габонського форварда проявляють Галатасарай та Істанбул Башакшехір.
Аарон Бупендза виступає за Хатайспор з літа минулого року. В турецький клуб він прийшов вільним агентом з Бордо, і в 19 матчах Суперліги вже забив 15 м'ячів.
Контракт Бупендзи з Хатайспором розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt нині оцінює форварда в 450 тисяч євро.
Нагадаємо, Динамо поступилося Лудогорцю у контрольному матчі.