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Санжар: Супряга втратив довіру Луческу

Сьогодні 14:31 1139 0
Роман Санжар прокоментував гру Владислава Супряги
Санжар: Супряга втратив довіру Луческу
#Динамо, #Супряга, #Луческу

Джерело - footboom.com.

Український тренер Роман Санжар оцінив майбутнє Владислава Супряги у Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Судячи з його ігровому часу, Супряга вже розгубив довіру тренера, яке не може бути безмежним. Шанс супряга ще дають, але, слід враховувати, що позиція центрфорварда - дуже відповідальна, і довго чекати голів від нього ніхто не стане", - сказав Санжар.

У першому колі УПЛ Супряга в 11 матчах забив 2 голи, ще 1 в кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, Динамо поступилося Лудогорцю у товариському матчі

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