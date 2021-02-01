Санжар: Супряга втратив довіру Луческу

Джерело - footboom.com.
Український тренер Роман Санжар оцінив майбутнє Владислава Супряги у Динамо.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Судячи з його ігровому часу, Супряга вже розгубив довіру тренера, яке не може бути безмежним. Шанс супряга ще дають, але, слід враховувати, що позиція центрфорварда - дуже відповідальна, і довго чекати голів від нього ніхто не стане", - сказав Санжар.
У першому колі УПЛ Супряга в 11 матчах забив 2 голи, ще 1 в кваліфікації ЛЧ.
Нагадаємо, Динамо поступилося Лудогорцю у товариському матчі