Мессі забив 650 м’ячів за Барселону

Нападник Барселони Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка.

Про це повідомляє OptaJose.

Аргентинець відкрив рахунок в поєдинку, забивши прямим ударом зі штрафного на 20-й хвилині.

Цей гол став для аргентинця 650-м у футболці "синьо-гранатових" у всіх турнірах, Переважна більшість м'ячів (456) Лео забив у рамках чемпіонату Іспанії.

650 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored his 650th goal for @FCBarcelona in all competitions (456 in @LaLigaEN), 49 of them have been direct free-kick goals (38 in league). Celestial. pic.twitter.com/1lJTNCQJSp