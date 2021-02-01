Мессі забив 650 м’ячів за Барселону

Ліонель Мессі встановив черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка.

Про це повідомляє OptaJose.

Аргентинець відкрив рахунок в поєдинку, забивши прямим ударом зі штрафного на 20-й хвилині.

Цей гол став для аргентинця 650-м у футболці "синьо-гранатових" у всіх турнірах, Переважна більшість м'ячів (456) Лео забив у рамках чемпіонату Іспанії.