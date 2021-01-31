 Визначилися півфіналісти чемпіонату африканських націй | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися півфіналісти чемпіонату африканських націй

Сьогодні 22:56 202 0
Турнір відбувається у Камеруні з 16 січня по 7 лютого 2021 року
Визначилися півфіналісти чемпіонату африканських націй
#Камерун, #Гвінея

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату африканських націй-2020.

До півфіналу турніру вийшли Малі, Камерун, Марокко та Гвінея. Вони відповідно перемогли Конго, ДР Конго, Замбію та Руанду.

У півфіналі Малі зіграє з Гвінеєю, а Камерун - з Марокко. Матчі відбудуться 3 лютого.

Чемпіонат африканських націй
Чвертьфінали
30 січня

Малі - Конго 0:0 (пен 5:4)

ДР Конго - Камерун 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 21 Лілепо, 1:1 - 29 Н’Дженг, 1:2 - 41 Оукін

31 січня

Гвінея - Руанда 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Сулла

Марокко - Замбія 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Рахімі, 2:0 - 8 Бемаммер, 3:0 - 39 Ель-Каабі (пен), 3:1 - 80 Пхірі

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