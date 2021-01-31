Визначилися півфіналісти чемпіонату африканських націй

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату африканських націй-2020.
До півфіналу турніру вийшли Малі, Камерун, Марокко та Гвінея. Вони відповідно перемогли Конго, ДР Конго, Замбію та Руанду.
У півфіналі Малі зіграє з Гвінеєю, а Камерун - з Марокко. Матчі відбудуться 3 лютого.
Чемпіонат африканських націй
Чвертьфінали
30 січня
Малі - Конго 0:0 (пен 5:4)
ДР Конго - Камерун 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 21 Лілепо, 1:1 - 29 Н’Дженг, 1:2 - 41 Оукін
31 січня
Гвінея - Руанда 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Сулла
Марокко - Замбія 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 1 Рахімі, 2:0 - 8 Бемаммер, 3:0 - 39 Ель-Каабі (пен), 3:1 - 80 Пхірі