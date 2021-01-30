 Десна обіграла Шкендію у товариському матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Десна обіграла Шкендію у товариському матчі

Сьогодні 17:29 383 0
Десна виграла спаринг у македонського клубу
Десна обіграла Шкендію у товариському матчі
#Десна, #Шкендія

Джерело - Чемпіон.

Десна на зборах у Туреччині зіграла спаринг з македонською Шкендією.

Матч завершився перемогою українського клубу з рахунком 3:1.

Товариський матч
30 січня

Шкендія (Македонія) - Десна (Украіна) 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Тотовицький, 0:2 - 41 Будківський, 0:3 - 72 Шевцов

Десна: Паст, Тамм (Гітченко, 70), Імереков (Єрмаков, 80), Конопля (Полегенько, 70), Мостовий (Діма, 70), Білошевський (Безбородько, 70)Гуцуляк (Картушов, 70), Огіря (Домбровський, 70), Калитвинцев (Дегтярьов, 70), Тотовицький (Арвеладзе, 70), Будківський (Шевцов, 70)

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