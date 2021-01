Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард перейшов до лондонського Вест Гему на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба "молотобійців".

Оренда розрахована до кінця цього сезону.

We are pleased to confirm the signing of England international @JesseLingard on loan until the end of the 2020/21 season.#WelcomeJesse