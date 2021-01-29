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Сульшер підтвердив перехід Лінгарда у Вест Гем

Сьогодні 21:47 580 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував перехід Лінгарда
Сульшер підтвердив перехід Лінгарда у Вест Гем
#Манчестер Юнайтед, #Сульшер

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард та захисник Маркос Рохо покинуть клуб.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Уле Гуннар Сульшер.

"Ми хочемо, щоб Лінгард повернувся сюди жвавим і продемонстрував в Вест Гемі наскільки він хороший гравець. Йому просто не пощастило з парою проблем, були деякі невдалі періоди, коли йому довелося бути на ізоляції через людину з оточення, який заразився коронавірусом.

Я просто хочу, щоб він поїхав туди, отримав задоволення і показав свій рівень, а потім повернувся і захищав кольори Манчестер Юнайтед.

Що стосується Маркоса Рохо, то він, ймовірно, повернеться в Аргентину. Залишилося оформити деякі документи. З приводу Серхіо Ромеро я нічого не чув, крім того, що він буде з нами до кінця свого контракту", - розповів Сульшер.

Відзначимо, що Маркос Рохо, за інформацією ЗМІ, продовжить кар'єру в аргентинському Бока Хуніорс.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем узгодив оренду Лінгарда.

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