Агент спростував трансфер Яремчука взимку

Олег Ящук прокоментував майбутнє Романа Яремчука

Український нападник Роман Яремчук не покине Гент до кінця сезону.

Про це розповів футбольний агент Олег Ящук.

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"Інтерес до Яремчука? Це не дивно, коли форвард забиває. Роман на увазі. Хоча чутки небезпідставні, але вважаю, що як мінімум до кінця чемпіонату Яремчук відіграє за Гент", - сказав Ящук.

Відзначимо, що в цьому сезоні Яремчук провів 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, Гент із Яремчуком вирвав нічию у Сінт-Трейдена у Лізі Жуліпе.