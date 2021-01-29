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Гладкого вразили збори Скрипника

Сьогодні 12:55 1007 0
Олександр Гладкий прокоментував збори Зорі
Гладкого вразили збори Скрипника
#Гладкий, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У головного тренера Зорі Віктора Скрипника європейський підхід до підготовки команди до сезону.

Про це розповів нападник луганського клубу Олександр Гладкий.

"Все добре, збори як збори, багато роботи. Морально трохи важко, але виходу немає, потрібно працювати далі.

Я з багатьма тренерами проходив збори, але таких зборів, як зараз у Скрипника, жодного разу не було. У нього європейський підхід до підготовки. У нас немає біганини без м'ячів. Так, пару раз була бігова робота, але в основному все з м'ячем. Інтенсивно працюємо.

Набагато приємніше проходити такі збори, ніж ті, які були раніше. Більше часу приділяється м'ячу, вся робота через ігри. Так легше переносити навантаження, у Скрипника все по-іншому побудовано.

Готовність? Думаю, відсотків на 60-70 ми готові. Залишилося ще три тижні до першої гри, у нас ще є час вийти на максимум", - відзначив Гладкий.

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