Маріуполь розписав нічию з Пролетером

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зіграв свій четвертий спаринг на зборі у Туреччині.
Українська команда зіграла внічию з сербською командою Пролетер. Матч закінчився результативною нічиєю 1: 1
Товариський матч
28 січня
Маріуполь - Пролетер 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 18 Томовіч, 1:1 - 44 Сікан
Маріуполь: 1-й тайм Кудрик, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк, Доброхотов, Танковскій, Мишнєв, Топалов, Горбунов, Сікан
2-й тайм: Гальчук, Меліченко, Муравський, Сагуткін, Драмбаев, Чех, Мишнєв (Танковскій 55), Бондаренко, Кулієв, Кулаков, Кащук (Топалов 74)