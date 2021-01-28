Маріуполь розписав нічию з Пролетером

Матч завершився внічию 1:1

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь зіграв свій четвертий спаринг на зборі у Туреччині.

Українська команда зіграла внічию з сербською командою Пролетер. Матч закінчився результативною нічиєю 1: 1

Товариський матч

28 січня

Маріуполь - Пролетер 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Томовіч, 1:1 - 44 Сікан

Маріуполь: 1-й тайм Кудрик, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк, Доброхотов, Танковскій, Мишнєв, Топалов, Горбунов, Сікан

2-й тайм: Гальчук, Меліченко, Муравський, Сагуткін, Драмбаев, Чех, Мишнєв (Танковскій 55), Бондаренко, Кулієв, Кулаков, Кащук (Топалов 74)

Раніше, Маріуполь розгромив Кизилжар у контрольному матчі